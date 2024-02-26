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На Волыни осудили 21-летнего мужчину за уклонение от мобилизации

26 февраля 2024 23:29
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
На Волыни осудили 21-летнего мужчину за уклонение от мобилизации
Представители ТЦК общаются с мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Киверцовский районный суд Волынской области вынес приговор 21-летнему мужчине за уклонение от мобилизации. Он хотел получить в территориальном центре комплектования справку для заключения брака, однако его отправили на медицинскую комиссию и вручили боевую повестку.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как наказали уклониста

В указанную дату он не явился в пункт сбора, поскольку считал, что не подпадает под мобилизацию. За это ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

В суде мужчина не признал своей вины. Он объяснил, что был убежден, что до достижения 27 лет он не является призывником и не подлежит мобилизации. Кроме того, он указал, что его отец получил инвалидность во время АТО, что, по его мнению, могло бы быть основанием для освобождения от службы в армии. Обвиняемый также отметил, что в ТЦК его не вызывали, а он сам обратился туда, поскольку нуждался в справке для оформления брака.

Во время суда оказалось, что обвиняемого действительно освободили от прохождения срочной службы с 11 июня 2021 года. Однако он находился на учете военнообязанных и был признан временно непригодным до 7 сентября 2023 года.

Судья Виктория Корецкая признала мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Она назначила ему наказание в виде лишения свободы на 3,5 лет.

Напомним, в случае неявки в ТЦК и СП по повестке, лицо может быть привлечено к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 3,4 до 5,1 тысячи гривен.

Также в Днепропетровской области мужчина получил повестку, однако проигнорировал ее и избежал мобилизации. Уклониста приговорили к испытательному сроку.

суд
Волынская область
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты

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