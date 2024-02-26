На Волині засудили 21-річного чоловіка за ухилення від мобілізації

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Ківерцівський районний суд Волинської області виніс вирок 21-річному чоловіку за ухилення від мобілізації. Він хотів отримати в територіальному центрі комплектування довідку для укладання шлюбу, однак його відправили на медичну комісію та вручили бойову повістку.

Про це йдеться у вироку суду.

Як покарали ухилянта

У вказану дату він не з'явився до пункту збору, оскільки вважав, що не підпадає під мобілізацію. За це йому призначили покарання у вигляді 3,5 роки позбавлення волі.

У суді чоловік не визнав своєї вини. Він пояснив, що був переконаний, що до досягнення 27 років він не є призовником і не підлягає мобілізації. Крім того, він вказав, що його батько отримав інвалідність під час АТО, що, на його думку, могло б бути підставою для звільнення від служби в армії. Обвинувачений також зазначив, що до ТЦК його не викликали, а він сам звернувся туди, оскільки потребував довідки для оформлення шлюбу.

Під час суду виявилося, що обвинуваченого дійсно звільнили від проходження строкової служби з 11 червня 2021 року. Однак він перебував на обліку військовозобов'язаних і був визнаний тимчасово непридатним до 7 вересня 2023 року.

Суддя Вікторія Корецька визнала чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Вона призначила йому покарання у вигляді позбавлення волі на 3,5 роки.

Нагадаємо, у разі неявки до ТЦК і СП за повісткою, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Їй загрожує штраф у розмірі від 3,4 до 5,1 тисячі гривень.

Також на Дніпропетровщині чоловік отримав повістку, однак проігнорував її й уникнув мобілізації. Ухилянта засудили до іспитового терміну.