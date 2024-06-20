Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow На Львовщине люди перекрыли трассу из-за действий работников ТЦК — военные отреагировали на инцидент arrow

На Львовщине люди перекрыли трассу из-за действий работников ТЦК — военные отреагировали на инцидент

20 июня 2024 14:13
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Работники ТЦК задержали водителя автобуса во Львовской области — люди устроили протест
Люди перекрыли трассу Тернополь-Львов. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во Львовской области пассажиры автобуса заблокировали движение транспорта возле села Струтин. Работники ТЦК остановили водителя и хотели забрать в военкомат.

Об этом сообщает местный портал "20 минут" в четверг, 20 июня.

Читайте также:

Люди устроили протест на дороге из-за действий работников ТЦК

По данным СМИ, люди перекрыли трассу Тернополь – Львов.

"Работники ТЦК остановили водителя автобуса для проверки документов и требовали, чтобы тот поехал с ними для обновления данных, прохождения ВВК. Поэтому люди вышли из транспорта и начали митинговать", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что люди митинговали до 10 минут. Однако почему люди устроили акцию протеста не знают.

В настоящее время движение транспорта было возобновлено.

Что говорят в ТЦК

Во Львовском областном ТЦК и СП рассказывают, что у водителя отсутствовали военно-учетные документы и он был приглашен в Золочевский РТЦК.

"Там водителю вручили повестку на обновление учетных данных. Его вернули через несколько десятков минут в автобус. Следовательно, автобус продолжил движение", — говорится в сообщении.

В Центре комплектования добавили, что в салоне автобуса находился еще один водитель. Отсутствие первого не влияло на возможность автобуса продолжить движение.

Ранее мы сообщали, что представители военкомата не имеют права задерживать граждан . Также в их полномочия не входит доставка военнообязанных в ТЦК для обновления военно-учетных данных.

Также юрист Дмитрий Франчук рассказал, что делать гражданам, права которых нарушают представители ТЦК .

протесты
Львовская область
армия
мобилизация
автобусы
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности