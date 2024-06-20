Работники ТЦК задержали водителя автобуса во Львовской области — люди устроили протест

Люди перекрыли трассу Тернополь-Львов. Фото: скриншот

Во Львовской области пассажиры автобуса заблокировали движение транспорта возле села Струтин. Работники ТЦК остановили водителя и хотели забрать в военкомат.

Об этом сообщает местный портал "20 минут" в четверг, 20 июня.

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По данным СМИ, люди перекрыли трассу Тернополь – Львов.

"Работники ТЦК остановили водителя автобуса для проверки документов и требовали, чтобы тот поехал с ними для обновления данных, прохождения ВВК. Поэтому люди вышли из транспорта и начали митинговать", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что люди митинговали до 10 минут. Однако почему люди устроили акцию протеста не знают.

В настоящее время движение транспорта было возобновлено.

Что говорят в ТЦК

Во Львовском областном ТЦК и СП рассказывают, что у водителя отсутствовали военно-учетные документы и он был приглашен в Золочевский РТЦК.

"Там водителю вручили повестку на обновление учетных данных. Его вернули через несколько десятков минут в автобус. Следовательно, автобус продолжил движение", — говорится в сообщении.

В Центре комплектования добавили, что в салоне автобуса находился еще один водитель. Отсутствие первого не влияло на возможность автобуса продолжить движение.

Ранее мы сообщали, что представители военкомата не имеют права задерживать граждан . Также в их полномочия не входит доставка военнообязанных в ТЦК для обновления военно-учетных данных.

Также юрист Дмитрий Франчук рассказал, что делать гражданам, права которых нарушают представители ТЦК .