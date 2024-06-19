Що робити, якщо працівники ТЦК порушують права — юрист дав поради

Чоловіка силоміць забирають до ТЦК. Фото: скриншот

Працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не мають права силоміць забирати людину в ТЦК. Проте вони мають повноваження перевіряти військово-облікові документи у військовозобов'язаних громадян.

Про це повідомив юрист Дмитро Франчук в коментарі РБК-Україна.

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Юрист зауважує, що лише працівники Національної поліції можуть затримати людину і доправити її до ТЦК у випадку, якщо особа перебуває у розшуку. Працівники інших формувань не можуть затримувати і силоміць доправляти людину у військомат.

У випадку, якщо людину силоміць намагаються забрати в ТЦК, юрист радить не чинити опору і бути спокійним. Намагатися фіксувати правопорушення на відео, яке у подальшому може стати доказом порушення прав працівниками ТЦК. Також, за словами юриста, треба запам'ятати імена і посади працівників, які силоміць намагаються забрати у Центр комплектування.

Франчук наголошує, що не треба підписувати документи без попередньої консультації з адвокатом. Також адвокат може допомогти скласти скаргу і допомогти у судовому процесі.

Юрист також радить подавати заяву до поліції, що людина стала жертвою насильницьких дій з боку працівників ТЦК.

"Якщо кожен буде дотримуватися цих порад і знати свої права, це допоможе уникнути кількість випадків неправомірних дій з боку працівників ТЦК і захистити себе та свої права", — підсумував Франчук.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України затвердив форму службового посвідчення, яке працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки має пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Нагадаємо, що заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що в його комітеті розглядають варіант передати функції Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки цивільним органам. Це пов'язано з постійними скандалами, в які потрапляють працівники військкомату.