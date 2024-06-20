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На Львівщині люди перекрили трасу через дії працівників ТЦК — військові прокоментували інцидент

20 червня 2024 14:13
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Працівники ТЦК затримали водія автобуса на Львівщині — люди влаштували протест
Люди перекрили трасу Тернопіль—Львів. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Львівській області пасажири автобуса заблокували рух біля села Струтин. Працівники ТЦК зупинили водія і хотіли забрати у військомат.

Про це повідомляє місцевий портал "20 хвилин" у четвер, 20 червня.

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За даними ЗМІ, люди перекрили трасу Тернопіль – Львів. 

"Працівники ТЦК зупинили водія автобуса для перевірки документів і вимагали, аби той поїхав з ними для поновлення даних, проходження ВЛК. Через це люди вийшли з транспорту і почали мітингувати", — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що люди мітингували до 10 хвилин. Проте чому люди влаштували акцію протесту не знають.

Наразі рух транспорту відновили.

Що кажуть у ТЦК

У Львівському обласному ТЦК та СП розповідають, що у водія були відсутні військово-облікові документи і його запросили у Золочівський РТЦК.

"Там водію вручили повістку на оновлення облікових даних. Повернувши його через кількадесят хвилин до його автобуса. Відтак автобус продовжив рух", — йдеться у повідомленні.

У Центрі комплектування додають, що в салоні автобуса був ще один водій. Відсутність першого не впливала на можливість автобуса продовжити рух.

Раніше ми повідомляли, що представники військкомату не мають права затримувати громадян. Також в їхні повноваження не входить доправлення військовозобов'язаних до ТЦК задля оновлення військово-облікових даних.

Також юрист Дмитро Франчук розповів, що робити громадянам, права яких порушують представники ТЦК.

протести
Львівська область
армія
мобілізація
автобуси
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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