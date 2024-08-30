Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает терапевтам

Боевые медики. Фото: mil.in.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения терапевта, семейного врача. Специалисту обещают зарплату от 25 до 120 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 25 августа.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности терапевта в "Азове"

Терапевт должен работать на стабилизационном пункте бригады и стационаре бригады. Такой специалист осуществляет амбулаторный прием, принимает раненых с легкой черепно-мозговой травмой, назначает лечение и контроль за исполнением на месте, проводит профилактику заболеваний и уход за особым составом, взаимодействует с патронатной службой бригады, собирает и обрабатывает санитарные данные. В случае необходимости такой медик оказывает неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых. Также среди его обязанностей периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений и организация рабочего пространства на стабилизационном пункте.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, который хочет занять должность терапевта в "Азове", должен иметь высшее образование и не менее года работы по специальности. От специалиста ожидают готовности работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Ежемесячная зарплата в зависимости от поставленной задачи и региона работы будет составлять от 25 до 120 тысяч гривен. В объявлении говорится, что на эту должность могут перевести действующих военнослужащих. В моменты нахождения вне зоны боевых действий терапевты будут проходить профильное обучение.