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На фронте нужны люди, которые разбираются в логистических процессах — кого приглашают в полк "Азов"

27 августа 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает логистам
Логист. Фото иллюстративное: logist.today
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалиста, которые отвечает за погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспорте. Речь идет о логисте.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 21 августа.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности логиста в полку "Азов"

Логист должен организовывать и планировать логистические процессы, включая погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспортном средстве. Ему нужно вести необходимую документацию: журналы путешествий, акты приема и передачи груза, регистрационные бумаги. Кроме того, в обязанности логиста входят уход и поддержка рабочего состояния транспорта, сотрудничество с отделом закупки.

Какие требования к кандидату на должность

На работу приглашают организованных, инициативных и готовых помогать людей, имеющих от одного года опыт работы в сфере логистики.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Таким образом, ежемесячные выплаты могут достигать 125 тысяч гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

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03:01 В Беларуси не поняли требований Зеленского — обвиняют Украину в запуске дронов

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01:51 США пока не разрешили бить ракетами по РФ, но будут обсуждать это в частных беседах — Белый дом

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