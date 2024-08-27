Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает логистам

На фронте нужны люди, которые разбираются в логистических процессах — кого приглашают в полк "Азов"
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалиста, которые отвечает за погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспорте. Речь идет о логисте.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 21 августа.
Что входит в обязанности логиста в полку "Азов"
Логист должен организовывать и планировать логистические процессы, включая погрузку, разгрузку и расстановку груза на транспортном средстве. Ему нужно вести необходимую документацию: журналы путешествий, акты приема и передачи груза, регистрационные бумаги. Кроме того, в обязанности логиста входят уход и поддержка рабочего состояния транспорта, сотрудничество с отделом закупки.
Какие требования к кандидату на должность
На работу приглашают организованных, инициативных и готовых помогать людей, имеющих от одного года опыт работы в сфере логистики.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Таким образом, ежемесячные выплаты могут достигать 125 тысяч гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.
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