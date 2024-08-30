Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує терапевтам

Бойові медики. Фото: mil.in.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи терапевта, сімейного лікаря. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 120 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в неділю, 25 серпня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки терапевта в "Азов"

Терапевт має працювати на стабілізаційному пункті бригади та на стаціонарі бригади. Такий фахівець здійснює амбулаторний прийом, приймає поранених з легкою черепно-мозковою травмою, призначає лікування та контроль за виконанням на місці, проводить профілактику захворювань та догляд за особливим складом, взаємодіє з патронатною службою бригади, збирає та обробляє санітарні дані. У разі необхідності такий медик надає невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених. Також серед його обов'язків періодичне асистування у проведенні навчань медиків підрозділів та організація робочого простору на стабілізаційному пункті.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду терапевта в "Азов" повинна мати вищу освіту та не менше року роботи за спеціальністю. Від фахівця очікують готовності працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги та вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Щомісячна зарплата залежності від поставленого завдання й регіону роботи становитиме від 25 до 120 тисяч гривень. В оголошенні зазначено, що на цю посаду можуть перевести чинних військовослужбовців. У моменти знаходження поза зоною бойових дій терапевти проходитимуть профільне навчання.