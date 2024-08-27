Юрист объяснил, при каких условиях женщины-медики могут получить отсрочку от мобилизации

Женщина-медик в военной форме. Иллюстративное фото: The Washington Post

В Украине все военнообязанные должны встать на военный учет. Это также касается женщин с медицинским образованием, но отдельные лица имеют право на получение отсрочки.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

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По словам Франчук, женщины, имеющие соответствующее медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на военный учет. В то же время, это не означает автоматическую мобилизацию, а лишь фиксацию данных об их профессии и состоянии здоровья.

"Есть определенные категории женщин, которые освобождаются от мобилизации. Это связано с особыми обстоятельствами, состоянием здоровья или ролью в обществе", — сказал он.

Юрист очертил основные категории женщин, не подлежащих мобилизации:

беременные женщины вне зависимости от срока;

женщины, которые занимаются лицами с инвалидностью I или II группы;

женщины, имеющие на обеспечении троих и более детей;

женщины, имеющие хронические заболевания, которые препятствуют прохождению военной службы;

женщины, выполняющие важные функции в области здравоохранения, образования, социальной помощи или другие критические роли.

В то же время для подтверждения права на освобождение от мобилизации женщина должна предоставить соответствующие документы: медицинскую справку, свидетельство о рождении детей и т.д.