Работа в Азове — какие условия предлагают водителям с правами категории С и СЕ

"Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования
29 августа 2024 03:20
Военный водитель грузовика. Фото: АрмияInform
Бригада "Азов" приглашает на работу водителей, которые имеют водительское удостоверение категории С и СЕ. Кроме того, среди требований — опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств. Платить за работу будут от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в среду, 28 августа.
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Бригаде нужны люди, способные выполнять следующие обязанности:
- ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);
- управление легковыми транспортными средствами;
- управление транспортными средствами типа КамАЗ.
Подойдет кандидат на должность, имеющий:
- водительские права категории С/СЕ и опыт вождения от 1-го года;
- опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;
- умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;
- опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях тоже будет преимуществом.
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения заданий в зоне проведения боевых действий
- будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.
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