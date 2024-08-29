Работа в Азове — какие условия предлагают водителям с правами категории С и СЕ

Военный водитель грузовика. Фото: АрмияInform

Бригада "Азов" приглашает на работу водителей, которые имеют водительское удостоверение категории С и СЕ. Кроме того, среди требований — опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств. Платить за работу будут от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в среду, 28 августа.

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Бригаде нужны люди, способные выполнять следующие обязанности:

ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);

управление легковыми транспортными средствами;

управление транспортными средствами типа КамАЗ.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

водительские права категории С/СЕ и опыт вождения от 1-го года;

опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;

умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;

опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях тоже будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы: