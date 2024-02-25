Які хвороби психіки та нервової системи звільняють від мобілізації

Проходження ВЛК. Фото: armyinform

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 днів до 13 травня 2024 року. У цей час відбувається призов військовозобов'язаних чоловіків, однак є низка обставин, згідно з якими їх звільняють від мобілізації, зокрема через хвороби.

Згідно зі ст. 23 Закону України № 3543-XII Про мобілізацію та Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ визначено перелік хвороб, які призводять до звільнення від призову.

Які розлади психіки звільнять від військової служби

У законі йдеться, що чоловіків призивного віку можуть визнати непридатним до військової служби у випадку різко виражених стійких психічних розладів. Наприклад:

усі види деменції, органічний амнестичний синдром;

розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів);

ендогенні психози з часто повторюваними фазами (шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою);

невротичні стани, пов’язані із стресом (фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота);

ангіотрофоневроз III-IV стадії; різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність);

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);

розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні та інші);

розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо; глибока та тяжка розумова відсталість.

Якщо ж випадки хвороби легші та з незначними хворобливими проявами, то людина визначається обмежено придатними та може бути моібілізованою.

З якими хворобами нервової системи не беруть до війська

Також є низка захворювань нервової системи, з якими не будуть мобілізувати до лав ЗСУ. Серед таких хвороб:

запальні хвороби центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес);

хвороби ЦНС, що прогресують (системні атрофії, дегенеративні хвороби, паралічі і паралітичні стани, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, дистонії (крім вегетосудинної), ДЦП, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші);

епілепсія за наявності частих нападів або виражених психічних розладів;

хвороби периферичної нервової системи, пов’язані з ураженням нервів, порушенням іннервації та больовим синдромом (нейропатії, міастенії, міопатії, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші), що швидко прогресують;

розлади вегетативної нервової системи зі значними порушеннями функції (синдром Бредбері-Еглстона, сімейна дизавтономія Райлі-Дея, багатосистемна дегенерація, нейрогенна ортостатична гіпотензія — синдром Шая-Дрейджера), що прогресують.

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