Чи діятиме відстрочка від мобілізації після ухвалення нового закону — відповідь адвокатки

Батальйон територіальної оборони у Млинові. Фото: dubno.rayon.in.ua

Адвокатка Марія Левченко пояснила, що буде з вже наданими відстрочками від призову, де вказаний термін, наприклад, пів року, після прийняття нового закону №10449 про мобілізацію. За її словами, законодавство не передбачає терміну для надання відстрочки під час воєнного стану.

Про це Марія Левченко розповіла в відео на YouТube-каналі "Пані в Законі" Адвокати", оприлюдненому в четвер, 22 лютого.

Що буде з відстрочкою після ухвалення нового закону

Адвокатка пояснила, що ті шість місяців, на які ТЦК нібито дає відстрочку, пов'язані лише з терміном дії висновку ВЛК, що триває пів року, а далі можна його переглядати.

"А оскільки жодним нормативно-правовим документом не передбачений обов'язок ТЦК ставити певні терміни на відстрочку від мобілізації, то період, який буде зазначений в довідці про відстрочку від мобілізації, наприклад до червня 2024 року, згідно з тим, що у вас відсутня буде підстава, коли запрацює законопроєкт 10449, вас можуть одразу хоч на наступний день мобілізувати", — зазначила Левченко.

За її словами, виняток — подовження навчання, наприклад, на аспірантурі. В інших випадках наразі немає такої можливості.

"І стверджувати, що 100% буде гарантія, що вас не мобілізують, якщо, наприклад, брали собі відстрочку на основі того, що ви онук і доглядаєте бабусю або дідуся, немає. Тому що цей термін нічим не передбачений. Процедура переривання наданої відстрочки також нічим не передбачена. А що не прописано — можна робити як хочеш, самі розумієте", — додала адвокатка.

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Нагадаємо, що є категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Адвокатка Наталія Сабатюк розповіла, хто має право на тимчасове звільнення у березні 2024 року та як його отримати.

Також ми писали, що в Верховній Раді кипить робота над законопроєктом про мобілізацію. Зокрема, в парламенті було висунуто пропозицію щодо збереження права на відстрочку від призову для деяких громадян. Наразі йдеться про дві категорії.