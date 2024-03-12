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Мобилизация в Украине — какие права получит полиция в отношении военнообязанных

12 марта 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какие права получит полиция в отношении военнообязанных — что изменится
Полиция будет дежурить вместе с представителями ТЦК. Фото: uanews.net
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В новом законопроекте о мобилизации №10449 парламентский комитет по вопросам нацбезопасности финализировал ряд важных поправок. Полиция не будет вручать повестки, но будет участвовать в осуществлении мер по уведомлению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК.

Об этом написала "Судебно-юридическая газета".

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В частности, полицейские будут осуществлять фото и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов. Также у проверяющих будут средства с доступом к Единому реестру военнообязанных.

Нужно носить с собой военный билет

В период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Обязательный медосмотр

Определена обязанность граждан проходить медосмотр для определения пригодности к военной службе согласно решению ВВК или соответствующего районного (городского) ТЦК.

Ранее мы писали, что в Украине хотят ввести обязательную военную подготовку. Также в ТЦК рассказали, где будут служить ограниченно пригодные украинцы.

Верховная Рада
полиция
мобилизация
военный билет
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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