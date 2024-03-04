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Где будут служить ограниченно пригодные украинцы — ответ ТЦК

4 марта 2024 23:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — где будут служить ограниченно пригодные мужчины
Украинские военнослужащие на построении. Фото: president.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В особый период призыву подлежат все военнообязанные мужчины, которые признаны ВВК пригодными или ограниченно пригодными к военной службе и не имеют отсрочки. Однако вторая категория имеет определенные ограничения относительно мест и работ, которые им запрещено выполнять по состоянию здоровья.

Руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью изданию "Кременчугский ТелеграфЪ" рассказал, куда направляют служить украинских мужчин, которых военно-врачебная комиссия признала ограниченно пригодными.

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Так, по его словам, такое лицо пригодно для прохождения службы, однако с определенными ограничениями. Поэтому военнообязанный может быть мобилизован, если определенная воинская часть нуждается в таком специалисте.

Ограниченно пригодных, как пояснил Волков, обычно направляют для прохождения службы в тыловые подразделения. Но поскольку в стране не очень много подобных должностей, то, соответственно, и военнообязанных таких мобилизуют крайне мало.

 

Раньше мы писали, с какими болезнями мужчин могут забрать в ВСУ.

Напомним, мы сообщали, как лицам с инвалидностью предоставить документы ТЦК и СП, чтобы подтвердить свое право на отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, как украинцам доказать свою непригодность к военной службе.

война
Украина
мобилизация
ВВК
военнообязанные
ограниченно пригодные

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