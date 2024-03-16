Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Мобилизация в Украине — законные ли повестки по почте и телефону arrow

Мобилизация в Украине — законные ли повестки по почте и телефону

16 марта 2024 04:10
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация в Украине — законные ли повестки по почте и телефону
Человек, держащий в руках билет. Фото: РБК
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Юрист Константин Гритчин рассказал, законные ли методы вручения повесток во время мобилизации в Украине, когда их бросают в почтовый ящик, присылают с помощью СМС или представители ТЦК звонят по телефону домой. Он также объяснил, какое наказание можно получить за неявку по такой повестке.

Об этом говорится на форуме.

Читайте также:

Как должны вручать повестки

По его словам, ТЦК и СП действительно имеют право вызвать военнообязанных для выполнения обязанности по военному учету (уточнение данных и прохождение медицинского учета) посредством повестки в почтовом ящике. Ответственность за неявку по такой повестке административная — это штраф от 3400 до 5100 грн.

"Однако вызов по телефону и почте (не заказным письмом или ценным письмом под вручение) не является надлежащим вручением повестки, поэтому это нарушение только военного учета, которое карается штрафом от 850 до 1700 гривен", — пояснил юрист.

Гритчин уверяет, что повестка должна быть вручена военнообязанному лично уполномоченными лицами. Также в случае поступления на предприятие письма из военкомата, ответственное за ведение военного учета обязано вручить повестку военнообязанному работнику под подпись.

"Такая повестка (оставленная в почтовом ящике (дверях), вызов по телефону, вручение через родственников), не вручена и не является правомерной, а потому не порождает юридических последствий и ответственности, поэтому явка по такой повестке необязательна", — добавил Гритчин.

Ранее мы информировали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже за повесткой.

Напомним, мы писали, как будут отвечать украинцы за неявку по повестке, которую положили под дверь.

Также мы сообщали, что украинцам хотят официально разрешить снимать на камеру действия сотрудников ТЦК и СП.

армия
военный призыв
мобилизация
боевая повестка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше