Мобилизация в Украине — законные ли повестки по почте и телефону

Человек, держащий в руках билет. Фото: РБК

Юрист Константин Гритчин рассказал, законные ли методы вручения повесток во время мобилизации в Украине, когда их бросают в почтовый ящик, присылают с помощью СМС или представители ТЦК звонят по телефону домой. Он также объяснил, какое наказание можно получить за неявку по такой повестке.

Об этом говорится на форуме.

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По его словам, ТЦК и СП действительно имеют право вызвать военнообязанных для выполнения обязанности по военному учету (уточнение данных и прохождение медицинского учета) посредством повестки в почтовом ящике. Ответственность за неявку по такой повестке административная — это штраф от 3400 до 5100 грн.

"Однако вызов по телефону и почте (не заказным письмом или ценным письмом под вручение) не является надлежащим вручением повестки, поэтому это нарушение только военного учета, которое карается штрафом от 850 до 1700 гривен", — пояснил юрист.

Гритчин уверяет, что повестка должна быть вручена военнообязанному лично уполномоченными лицами. Также в случае поступления на предприятие письма из военкомата, ответственное за ведение военного учета обязано вручить повестку военнообязанному работнику под подпись.

"Такая повестка (оставленная в почтовом ящике (дверях), вызов по телефону, вручение через родственников), не вручена и не является правомерной, а потому не порождает юридических последствий и ответственности, поэтому явка по такой повестке необязательна", — добавил Гритчин.

Ранее мы информировали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже за повесткой.

Напомним, мы писали, как будут отвечать украинцы за неявку по повестке, которую положили под дверь.

Также мы сообщали, что украинцам хотят официально разрешить снимать на камеру действия сотрудников ТЦК и СП.