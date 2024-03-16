Мобілізація в Україні — чи законні повістки поштою та телефоном

Чоловік тримає у руках квиток. Фото: РБК

Юрист Костянтин Гритчин розповів, чи законні методи вручення повісток під час мобілізації в Україні, коли їх кидають у поштову скриньку, надсилають за допомогою СМС або ж представникиТЦК дзвонять телефоном додому. Він також пояснив, яке покарання можна отримати за неявку за такою повісткою.

Про це йдеться на форумі.

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За його словами, ТЦК і СП справді мають право викликати військовозобов'язаних для виконання обов'язку з військового обліку (уточнення даних і проходження медичного обліку) за допомогою повістки в поштовій скриньці. Відповідальність за неявку за такою повісткою адміністративна — це штраф від 3400 до 5100 грн.

"Однак виклик телефоном і поштою (не рекомендованим листом або цінним листом під вручення) не є належним врученням повістки, тому це порушення тільки військового обліку, яке карається штрафом від 850 до 1700 гривень", — пояснив юрист.

Гритчин запевняє, що повістка має бути вручена військовозобов'язаному особисто уповноваженими особами. Також у разі надходження на підприємство листа з військкомату, відповідальний за ведення військового обліку зобов'язаний вручити повістку військовозобов'язаному працівнику під підпис.

"Така повістка (залишена в поштовій скриньці (дверях), виклик телефоном, вручення через родичів), не вручена і не є правомірною, а тому не породжує юридичних наслідків і відповідальності, тому явка за такою повісткою необов'язкова", — додав Гритчин.

Раніше ми інформували, хто має право не йти до ТЦК та СП навіть за повісткою.

Нагадаємо, ми писали, як відповідатимуть українці за неявку за повісткою, яку поклали під двері.

Також ми повідомляли, українцям хочуть офіційно дозволити знімати на камеру дії співробітників ТЦК та СП.