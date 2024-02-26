Мобилизация украинцев в марте — кого могут призвать

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада приняла законопроект №10449 в первом чтении, но второе чтение, запланированное на 21 февраля, не состоялось. Поэтому в Украине мобилизация остается на уровне, установленном действующим законодательством. В случае принятия данного законопроекта мобилизационные меры в стране будут ужесточены.

Об этом сообщает УНИАН в понедельник, 26 февраля.

Мобилизация в Украине

Мобилизация мужчин во время военного положения осуществляется в соответствии с установленными нормами законодательства. После получения повестки мужчина должен пройти медицинское освидетельствование в военной комиссии территориального центра комплектования для определения его пригодности к службе.

Военнообязанными считаются мужчины:

18-60 лет с боевым опытом;

27-60 лет без боевого опыта;

со статусом "пригодный" в мирное и военное время;

со статусом "непригодный" в мирное время и "ограниченно пригодный" в военное время;

со статусом "пригодный" в военное время и "ограниченно пригодный" в мирное время;

сняты с военного учета, если причина снятия уже не актуальна;

исключены из военного учета, но не осуждены за особо тяжкие и тяжкие преступления (после добровольного прохождения ВВК).

Также полная мобилизация населения среди мужчин будет касаться тех, кто не имеет права на отсрочку. Добровольная мобилизация возможна для военнообязанных, у которых есть бронь, но они решили добровольно поступить на военную службу, а также для женщин с фармацевтическим или медицинским образованием.

Как проходит мобилизация

Если в стране объявляется военное положение и мобилизация, мужчины должны стать на учет в ТЦК самостоятельно, тем более — после получения повестки.

Работники ТЦК проведут проверку данных военнообязанного и рассмотрят право на получение отсрочки, анализируя соответствующие документы. Следующим этапом будет прохождение ВВК, где устанавливается степень пригодности мужчины к военной службе. Для эффективного и быстрого прохождения комиссии важно иметь при себе медицинские справки и другие документы, подтверждающие наличие хронических заболеваний. Аналогичные требования применяются и к лицам с инвалидностью.

Если в результате обследований ВВК решит, что мужчина пригоден к службе, ему вручат мобилизационное распоряжение, а затем отправят в центр подготовки, где подготовят к службе, научат всем необходимым навыкам и перенаправят в воинскую часть. Продолжительность такой подготовки может составлять один месяц или больше.

В рамках усиленной мобилизации предполагается, что Вооруженные Силы Украины будут пытаться привлечь максимально возможное количество мужчин в свои ряды, поскольку именно пехота критически необходима. Эти военные играют немаловажную роль в проведении штурмов, удержании позиций и первой встрече с противником.

Напомним, в случае неявки в ТЦК и СП по повестке, лицо может быть привлечено к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 3,4 до 5,1 тысячи гривен.

Также согласно новому законопроекту об усилении мобилизации для студентов, обучающихся по контракту, отсрочка не предусмотрена. Соответственно, призвать в армию могут аспирантов, получающих высшее образование за средства физических и юридических лиц.