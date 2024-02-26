Мобілізація в Україні — за якої умови більше поліцейських відправлять воювати

Співробітники Національної поліції на службі. Фото: npu.gov.ua

Як відомо, ще з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну десятки тисяч поліцейських долучилися до ЗСУ. Правоохоронці не тільки воюють пліч-о-пліч з військовими, а й документують злочини. Водночас у новому законопроєкті щодо мобілізації Верховна Рада розглядає можливість залучити ще більше працівників Нацполіції на фронт.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю "Телеграфу" повідомив, чи готова поліція до таких кардинальних змін та у якому випадку ще більше поліцейських можуть відправити на війну.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський. Фото: pl.npu.gov.ua

Так, голова Нацполіції нагадав, що з початку війни в Україні на поліцейських лежить велика відповідальність, адже вони допомагали виявляти та протидіяти ворожим ДРГ, розбирали завали та рятували людей разом з працівниками ДСНС, евакуйовували цивільне населення з-під обстрілів, розміновували території, а також фіксували та розслідували воєнні злочини.

Крім того, була створена штурмова бригада Нацполіції "Лють", де зведені загони з поліцейських усіх регіонів, які виконують бойові розпорядження на фронті.

Звичайно, більша частина представників правоохоронних органів залишаються на місцях й виконують свої безпосередні обов'язки. Проте, якщо буде спостерігатися значне погіршення ситуації на фронті, воювати доведеться всім, наголосив Виговський.

Зокрема, на його думку, це стосуватиметься не тільки поліцейських, а й рятувальників та представників інших силових структур. Адже захищати країну — це конституційний обовʼязок кожного громадянина.

"Якщо постане питання максимальній кількості поліцейських піти воювати — підемо і будемо воювати", — підкреслив голова Національної поліції.

Проте, Вигівський додав, що наразі такої потреби немає, а на працівників поліції покладено чимало інших важливих задач, які мають бути виконані під час воєнного стану, а саме:

забезпечення безпеки та правопорядку всередині країни;

протидія злочинності;

профілактика кримінальних правопорушень.

"У державі стало більше зброї, великий обсяг роботи у поліцейських на деокупованих територіях, постійні обстріли та воєнні злочини загарбників – роботи у нас вистачає, у посиленому варіанті несення служби з першого дня повномасштабної війни, 24/7 всі в строю. Маємо чітко усвідомлювати, що залучення максимальної кількості поліцейських на фронті вплине на безпеку громадян всередині країни. І головний ризик, який впливає на безпеку людей, не пов’язаний саме з війною, це вулична злочинність — тобто пограбування, розбої, зґвалтування, крадіжки, угони...", — пояснив Іван Вигівський.

Раніше ми повідомляли, що військовим та поліцейським пропонують виплачувати додаткові винагороди.

Нагадаємо, ми писали, на сайті Президента України створили петицію щодо мобілізації до лав ЗСУ співробітників Нацполіції. Замінити їх пропонують новими цивільними працівниками.

Також ми інформували, хто з українців має право на відстрочку від мобілізації у березні 2024 року.