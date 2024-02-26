Мобілізація українців в березні — кого можуть призвати

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10449 у першому читанні, але друге читання, заплановане на 21 лютого, не відбулося. Через це в Україні мобілізація залишається на рівні, встановленому чинним законодавством. У разі прийняття даного законопроєкту мобілізаційні заходи в країні будуть посилені.

Про це повідомляє УНІАН у понеділок, 26 лютого.

Мобілізація в Україні

Наразі мобілізація чоловіків під час воєнного стану здійснюється відповідно до встановлених норм законодавства. Після отримання повістки чоловік повинен пройти медичний огляд у військовій комісії територіального центру комплектування для визначення його придатності до служби.

Військовозобов'язаними вважаються чоловіки:

18-60 років із бойовим досвідом;

27-60 років без бойового досвіду;

зі статусом "придатний" у мирний і воєнний час;

зі статусом "непридатний" у мирний час і "обмежено придатний" у воєнний час;

зі статусом "придатний" у воєнний час і "обмежено придатний" у мирний час;

зняті з військового обліку, якщо причина зняття вже не актуальна;

виключені з військового обліку, але не засуджені за особливо тяжкі та тяжкі злочини (після добровільного проходження ВЛК).

Також повна мобілізація населення саме серед чоловіків стосуватиметься тих, хто не має права на відстрочку. Добровільна мобілізація можлива для військовозобов'язаних, у яких є бронь, але вони вирішили добровільно вступити на військову службу, а також для жінок з фармацевтичною або медичною освітою.

Як проходить мобілізація

Якщо в країні оголошується воєнний стан і мобілізація, чоловіки повинні стати на облік у ТЦК самостійно, тим паче — після отримання повістки.

Працівники ТЦК проведуть перевірку даних військовозобов'язаного і розглянуть право на отримання відстрочки, аналізуючи відповідні документи. Наступним етапом буде проходження ВЛК, де встановлюється ступінь придатності чоловіка до військової служби. Для ефективного та швидкого проходження комісії важливо мати при собі медичні довідки та інші документи, що підтверджують наявність хронічних захворювань. Аналогічні вимоги застосовуються і до осіб з інвалідністю.

Якщо в результаті обстежень ВЛК вирішить, що чоловік придатний до служби, йому вручать мобілізаційне розпорядження, а потім відправлять до центру підготовки, де підготують до служби, навчать усім необхідним навичкам і перенаправлять до військової частини. Тривалість такої підготовки може складати один місяць або більше.

У рамках посиленої мобілізації передбачається, що Збройні Сили України будуть намагатися залучити максимально можливу кількість чоловіків до своїх лав, оскільки саме піхота є критично необхідною. Ці військові відіграють важливу роль у проведенні штурмів, утриманні позицій та першої зустрічі з противником.

Нагадаємо, у разі неявки до ТЦК і СП за повісткою, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Їй загрожує штраф у розмірі від 3,4 до 5,1 тисячі гривень.

Також згідно з новим законопроєктом про посилення мобілізації, для студентів, які навчаються за контрактом, відстрочка не передбачена. Відповідно, призвати до армії можуть аспірантів, які здобувають вищу освіту за кошти фізичних і юридичних осіб.