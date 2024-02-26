Мобилизация студентов и аспирантов — какие категории лишатся права на отсрочку

Украинские студенты на паре. Иллюстративное фото: Flickr

Согласно новому законопроекту об усилении мобилизации, для студентов, обучающихся по контракту, отсрочка не предусмотрена. Соответственно призвать в армию могут аспирантов, получающих высшее образование за средства физических и юридических лиц.

Об этом говорится в Законопроекте №10449, который Кабинет министров внес на рассмотрение в Верховную Раду.

Мобилизация аспирантов в Украине

В предыдущей версии законопроекта было указано, что под мобилизацию в период военного положения не подлежат следующие категории студентов:

профессионального и профессионально-технического образования;

профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих степень;

педагогические работники учреждений профессионального, профессионально-технического образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают там.

По новой версии документа предусмотрен военный призыв для тех мужчин, которые учатся по контракту. Однако мобилизации не подлежат соискатели профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают следующий уровень образования и докторанты и лица, зачисленные в интернатуру.

Скриншот фрагмента законопроекта

Мобилизация студентов в Украине

Не подлежат мобилизации во время действия особого положения следующие категории соискателей образования:

профессиональной (профессионально-технической);

профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, который выше ранее получен.

Отсрочку от прохождения базовой военной службы могут получить следующие студенты:

признанные временно непригодными к службе по состоянию здоровья;

учатся в заведениях общего среднего образования III степени; профессионального, профессионально-технического образования, профессионального высшего или высшего образования; в заведениях среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения; в интернатуре и докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения 24-летнего возраста);

выбрали соответствующий год для прохождения базовой военной подготовки (указанная отсрочка не предоставляется во время действия военного положения);

имеют право на освобождение от военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам (перечень в ч. 12 ст. 26 настоящего закона).

Скриншот фрагмента законопроекта

Напомним, есть ряд обстоятельств, согласно которым мужчины освобождают от мобилизации, в частности из-за болезней нервной системы. Новини.LIVE собрали список заболеваний, с которыми военнообязанный может быть освобожден от мобилизации.

Добавим, адвокат Мария Левченко объяснила, что будет с уже предоставленными отсрочками от призыва после принятия нового закона о мобилизации. Юрист указала, что законодательство не предусматривает срока для предоставления отсрочки во время военного положения.