Як отримати відстрочку від мобілізації батьку дитини з інвалідністю, якщо він розлучений

Батьки мають однакові права щодо дитини. Фото: freepik

Інколи розлучені українці мають дітей з інвалідністю. Військовозобов'язаний у такій ситуації має право на відстрочку від мобілізації у зв'язку з вихованням та утриманням таких дітей до 18 років.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

За статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочка надається по вихованню дитини з інвалідністю до 18 років.

"При цьому не обов'язково бути у шлюбі. Навіть після розлучення у батьків зберігаються однакові права щодо виховання та утримання дитини. Також немає значення на кого — матір чи батька дитини — оформлена допомога від держави. Головне у такій ситуації — це родинний зв'язок", — зазначив адвокат.

Для оформлення відстрочки в ТЦК та СП потрібно при собі мати:

документи про інвалідність дитини до 18 років;

довідку з соцзахисту або акт соціально-побутових умов;

довідку з ОСББ (або ЖЕК) про фактичне місце проживання;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військовообліковий документ.

"Цього буде достатньо разом з заявою для відстрочки. Також батько має право на перетин кордону з дитиною, навіть не оформлюючи відстрочки", — підсумував Олександр Потєшін.

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