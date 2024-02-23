Як отримати відстрочку від мобілізації батьку дитини з інвалідністю, якщо він розлучений

Як розлученому батьку дитини з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації
Інколи розлучені українці мають дітей з інвалідністю. Військовозобов'язаний у такій ситуації має право на відстрочку від мобілізації у зв'язку з вихованням та утриманням таких дітей до 18 років.
Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.
За статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочка надається по вихованню дитини з інвалідністю до 18 років.
"При цьому не обов'язково бути у шлюбі. Навіть після розлучення у батьків зберігаються однакові права щодо виховання та утримання дитини. Також немає значення на кого — матір чи батька дитини — оформлена допомога від держави. Головне у такій ситуації — це родинний зв'язок", — зазначив адвокат.
Для оформлення відстрочки в ТЦК та СП потрібно при собі мати:
- документи про інвалідність дитини до 18 років;
- довідку з соцзахисту або акт соціально-побутових умов;
- довідку з ОСББ (або ЖЕК) про фактичне місце проживання;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військовообліковий документ.
"Цього буде достатньо разом з заявою для відстрочки. Також батько має право на перетин кордону з дитиною, навіть не оформлюючи відстрочки", — підсумував Олександр Потєшін.
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