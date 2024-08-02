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Мобилизация после 50 лет — юрист объяснил вероятность снижения призывного возраста

2 августа 2024 11:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — уменьшит ли максимальный призывной возраст
Военнослужащие ВСУ. Фото: Телеграф
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине предельный возраст для службы варьируется в зависимости от воинского звания. Мужчины после 60 лет не подлежат мобилизации, но могут продлить службу по желанию, если пройдут военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщило издание Вікна в четверг, 1 августа.

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По закону о мобилизации действующий призывной возраст составляет от 25 до 60 лет. До 25 лет военнообязанные могут быть мобилизованы только по собственному желанию, а после 25 и до 60 принудительно. У правительства нет планов по уменьшению или повышению возраста призывников.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст пребывания на военной службе таков:

  • для военных рядового, сержантского и старшинского состава, служащих по контракту — до 45 лет;
  • для военных младшего офицерского состава — до 45 лет;
  • для военных старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) — до 50 лет; полковников (капитанов 1 ранга) — до 55 лет;
  • для военных высшего офицерского состава — до 60 лет;
  • для военнообязанных и резервистов, призываемых во время мобилизации — до достижения предельного возраста (60 лет), высшего офицерского состава (65 лет).

Если же военные достигли предельного возраста, но хотят продолжать службу, они могут продлить срок еще на пять лет. Это зависит от вывода ВВК о пригодности.

"Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета", — отметил адвокат Ростислав Кравец.

Напомним, военнообязанные смогут мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины в обход ТЦК и СП. Также будет упрощен механизм привлечения граждан на военную службу.

Ранее мы писали, что в Украине около 615 тысяч подлежащих военной службе мужчин получили бронирование от мобилизации. Лидером в количестве забронированных является энергетическая сфера.

Украина военный призыв мобилизация война в Украине военнообязанные военная служба

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