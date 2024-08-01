Мобілізація в Україні — у Генштабі повідомили про нові правила

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовозобов'язані зможуть мобілізуватися до лав Збройних сил України в обхід Територіальних центрів комплектування та соціалної підтримки (ТЦК та СП). Також буде спрощений механізм залучення громадян на військову службу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у четвер, 1 серпня, у Facebook.

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Які зміни можуть запровадити

Зазначається, що у Генштабі було опрацьовано пропозиції щодо змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

"Зміни надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Крім того, провадження відповідних змін дозволить:

спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;

командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;

військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;

нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

Повідомлення Генштабу ЗСУ у Facebook

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомив, що мобілізовані українці в більшості своїй ще не перебувають на передовій, оскільки проходять тренування у навчальних центрах. Він додав, що Україна поступається Росії у кількості бійців, і тому треба більш уважно ставитися до підготовки воїнів Сил оборони.

Також ми писали, що у деяких регіонах України мобілізованим виплачують одноразову грошову компенсацію. Це роблять органи місцевого самоврядування, тож інформацію про процес нарахування коштів можна отримати саме у міських чи інших місцевих радах.