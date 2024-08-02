Мобілізація в Україні — чи зменшать максимальний призовний вік

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Телеграф

В Україні граничний вік для служби варіюється залежно від військового звання. Чоловіки після 60 років не підлягають мобілізації, але можуть продовжити службу за бажанням, якщо пройдуть військово-лікарську комісію.

Про це повідомило видання Вікна у четвер, 1 серпня.

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Згідно із законом про мобілізацію чинний призовний вік в Україні становить від 25 до 60 років. До 25 років військовозобов'язані можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням, а після 25 і до 60 — примусово. Наразі уряд немає планів щодо зменшення чи підвищення віку призовників.

Відповідно до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", граничний вік перебування на військовій службі такий:

для військових рядового, сержантського і старшинського складу, які служать за контрактом — до 45 років;

для військових молодшого офіцерського складу — до 45 років;

для військових старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років;

для військових вищого офіцерського складу — до 60 років;

для військовозобов’язаних та резервістів, які призиваються під час мобілізації — до досягнення граничного віку (60 років), вищого офіцерського складу (65 років).

Якщо ж військові досягли граничного віку, але хочуть продовжувати службу, вони мають можливість продовжити термін ще на п'ять років. Це залежить від висновку ВЛК про придатність.

"Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку", — зазначив адвокат Ростислав Кравець.

Нагадаємо, військовозобов'язані зможуть мобілізуватися до лав Збройних сил України в обхід ТЦК та СП. Також буде спрощений механізм залучення громадян на військову службу.

Раніше ми писали, що в Україні близько 615 тисяч чоловіків, які підлягають військовій службі, отримали бронювання від мобілізації. Лідером у кількість заброньованих є енергетична сфера.