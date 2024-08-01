Кого мобілізують до 25 років — пояснення юристки

Чоловік проходить ВЛК. Фото: УНІАН

З початку повномасштабної війни мобілізаційне законодавство зазнало багато змін. Зокрема, граничний вік призову чоловіків на військову службу знизили з 27 до 25 років.

Юристка Наталія Гнатик у коментарі New Voice пояснила, за яких умов можлива мобілізація українців, яким немає 25 років.

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Попри те, що граничний вік призову чоловіків на військову службу знизили, чоловіки віком до 25 років, які не мають військового досвіду, не можуть бути примусово мобілізовані. Однак є ситуації, коли це все ж можливо.

Так, Гнатик пояснила, що з квітня 2024 року в Україні скасували статус обмеженої придатності як висновок ВЛК та запровадили поділ військовозобов'язаних на чотири категорії придатності та непридатність. Таким чином особи, які до 2 квітня мали статус непридатний у мирний час, але обмежено придатний у воєнний, дійсно потрапляють в категорію військовозобов'язаних.

"Тобто навіть якщо чоловік є молодше 25 років, але був обмежено придатним до прийняття закону про скасування цього статусу, то формально він є військовозобов'язаним. За чинним законодавством такі особи не повернулись у категорію призовників", — зазначила юристка.

Вона додала, що це якраз основна маса людей до 25 років, яких мобілізовують.

Нагадаємо, з травня Україна набирає до 30 тисяч новобранців щомісяця, що значно перевищує зимові показники. Попри це, мобілізація поки що не призвела до значного посилення сил на полі бою.

Раніше ми писали, що майже 60% опитаних соціологами громадян підтримують мобілізацію в Україні. Вони вважають, що без таких заходів перемогти російських окупантів просто неможливо.