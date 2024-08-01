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Скільки в Україні заброньовано чоловіків у різних галузях — у Мінекономіки назвали цифри

1 серпня 2024 21:00
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Мінекономіки повідомили, скільки в Україні заброньованих чоловіків
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: Житомирський ТЦК та СП
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Україні близько 615 тисяч чоловіків, які підлягають військовій службі, отримали бронювання від мобілізації. Лідером у кількість заброньованих є енергетична сфера.

Про це повідомило Міністерство економіки України у коментарі для видання hromadske.

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За даними Мінекономіки, станом на 31 липня видано 33 782 накази про бронювання військовозобов'язаних, з яких 17 632 накази залишаються чинними. 

Орієнтовний розподіл чоловіків з бронюванням, які працюють у сферах національної економіки, державних органах або органах місцевого самоврядування:

  • енергетична галузь — 29%;
  • промисловість, виробництво — 15%;
  • транспорт — 14%; 
  • агропромисловий комплекс — 12%;
  • медицина — 6%;
  • оборонно-промисловий комплекс — 5%;
  • органи державної влади, інші державні органи — 4%;
  • ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій — 2%;
  • фінансова, банківська сфера — 2%;
  • сфера торгівлі — 2%;
  • місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування — 2%;
  • інші — 7%.

Нагадаємо, безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Крім цього, це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.

Раніше ми писали, що для перевізників спрощують оформлення бронювання від мобілізації співробітників. Ті, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанції тепер також можуть визнаватись критичними.

Мінекономіки Україна мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані