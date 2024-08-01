В Мінекономіки повідомили, скільки в Україні заброньованих чоловіків

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: Житомирський ТЦК та СП

В Україні близько 615 тисяч чоловіків, які підлягають військовій службі, отримали бронювання від мобілізації. Лідером у кількість заброньованих є енергетична сфера.

Про це повідомило Міністерство економіки України у коментарі для видання hromadske.

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За даними Мінекономіки, станом на 31 липня видано 33 782 накази про бронювання військовозобов'язаних, з яких 17 632 накази залишаються чинними.

Орієнтовний розподіл чоловіків з бронюванням, які працюють у сферах національної економіки, державних органах або органах місцевого самоврядування:

енергетична галузь — 29%;

промисловість, виробництво — 15%;

транспорт — 14%;

агропромисловий комплекс — 12%;

медицина — 6%;

оборонно-промисловий комплекс — 5%;

органи державної влади, інші державні органи — 4%;

ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій — 2%;

фінансова, банківська сфера — 2%;

сфера торгівлі — 2%;

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування — 2%;

інші — 7%.

Нагадаємо, безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Крім цього, це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.

Раніше ми писали, що для перевізників спрощують оформлення бронювання від мобілізації співробітників. Ті, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанції тепер також можуть визнаватись критичними.