В Мінекономіки повідомили, скільки в Україні заброньованих чоловіків

Скільки в Україні заброньовано чоловіків у різних галузях — у Мінекономіки назвали цифри
В Україні близько 615 тисяч чоловіків, які підлягають військовій службі, отримали бронювання від мобілізації. Лідером у кількість заброньованих є енергетична сфера.
Про це повідомило Міністерство економіки України у коментарі для видання hromadske.
Скільки в Україні заброньованих чоловіків
За даними Мінекономіки, станом на 31 липня видано 33 782 накази про бронювання військовозобов'язаних, з яких 17 632 накази залишаються чинними.
Орієнтовний розподіл чоловіків з бронюванням, які працюють у сферах національної економіки, державних органах або органах місцевого самоврядування:
- енергетична галузь — 29%;
- промисловість, виробництво — 15%;
- транспорт — 14%;
- агропромисловий комплекс — 12%;
- медицина — 6%;
- оборонно-промисловий комплекс — 5%;
- органи державної влади, інші державні органи — 4%;
- ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій — 2%;
- фінансова, банківська сфера — 2%;
- сфера торгівлі — 2%;
- місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування — 2%;
- інші — 7%.
Нагадаємо, безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Крім цього, це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.
Раніше ми писали, що для перевізників спрощують оформлення бронювання від мобілізації співробітників. Ті, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанції тепер також можуть визнаватись критичними.
Читайте Новини.LIVE!