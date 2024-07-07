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Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

7 июля 2024 02:12
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — в Минобороны объяснили, что изменится после 16 июля
Мобилизация военнообязанных украинцев. Фото: Юрий Гриньков / УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, каких изменений ждать военнообязанным гражданам после 16 июля. Известно, что в этот день истекает срок, в течение которого они должны были стать на военный учет или обновить военно-учетные данные.

Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в субботу, 6 июля.

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"Те, кто не выполнили норму закона, могут получить соответствующий административный штраф. И мы знаем, что суммы стартуют от 17 тысяч гривен. Поэтому призываем всех за оставшееся время все-таки обновить свои данные. Проще всего это сделать сейчас в приложения "Резерв+", — объяснил Лазуткин.

Напомним, что адвокат Екатерина Анищенко рассказала об изменениях в получении повесток с 16 июля. Она также сообщила, в каком случае военнообязанные могут быть принудительно доставлены в ТЦК.

Также в Минобороны назвали количество военнообязанных, которые обновили свои личные данные через приложение Резерв+, в ТЦК и ЦНАПАх. В ведомстве отметили, что количество ежедневно растет. В то же время на сегодня почти миллион мужчин призывного возраста в Украине находятся вне реестров.

Добавим, что нарушение правил военного учета и несоблюдение общих правил мобилизации во время действия военного положения в Украине карается штрафом от 17 тыс. грн. Однако случаются редкие случаи, когда граждане даже не знают, что к ним применили штрафные санкции. Кроме того, аналогичное наказание ожидает и мужчин, проживающих за границей.

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