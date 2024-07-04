Українці уникають мобілізації — Наталуха назвав реальні цифри

Перехожі на вулиці. Ілюстративне фото: УНІАН

Станом на сьогодні майже мільйон чоловіків призовного віку в Україні перебувають поза реєстрами. Ці військовозобов'язані офіційно не працюють, не навчаються, і не є особами з інвалідністю.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в етері "Громадського радіо".

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"Як працювала мобілізація? Вона працювала переважно по офіційних реєстрах. Тобто в процесі аналізу мобілізаційного резерву й потенціалу ми виявили, наприклад, що трошки менше мільйона чоловіків призовного віку — це люди, про яких держава не знає нічого, крім ідентифікаційного коду", — заявив він.

Нардеп каже: деяких людей немає ані в реєстрах підприємців, ані серед найманих працівників. На його думку, дехто спеціально звільняється з роботи, аби "сховатися" від держави. Економічне бронювання має розв'язати цю проблему.

"Його відсутність має свій ефект і на ринок. Щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. Щоденно. Не кажучи вже про кількість звільнень із робочих місць для того, щоб працювати неофіційно і не "світитися" у реєстрах. Це деморалізація реального сектору економіки. Вона має негативні наслідки", — наголосив парламентар.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в українському уряді можуть змінити постанову Кабміну щодо бронювання від мобілізації.

Водночас до парламенту внесли законопроєкт №11332, в якому встановили розмір податку для підприємців за бронь працівників від мобілізації, який збігається з мінімальною виплатою бійцю ЗСУ.