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Скільки військовозобов'язаних українців ховаються від мобілізації — нардеп озвучив цифри

4 липня 2024 17:09
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Українці уникають мобілізації — Наталуха назвав реальні цифри
Перехожі на вулиці. Ілюстративне фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Станом на сьогодні майже мільйон чоловіків призовного віку в Україні перебувають поза реєстрами. Ці військовозобов'язані офіційно не працюють, не навчаються, і не є особами з інвалідністю.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в етері "Громадського радіо".

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Скільки українців уникають мобілізації

"Як працювала мобілізація? Вона працювала переважно по офіційних реєстрах. Тобто в процесі аналізу мобілізаційного резерву й потенціалу ми виявили, наприклад, що трошки менше мільйона чоловіків призовного віку — це люди, про яких держава не знає нічого, крім ідентифікаційного коду", — заявив він.

Нардеп каже: деяких людей немає ані в реєстрах підприємців, ані серед найманих працівників. На його думку, дехто спеціально звільняється з роботи, аби "сховатися" від держави. Економічне бронювання має розв'язати цю проблему.

"Його відсутність має свій ефект і на ринок. Щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. Щоденно. Не кажучи вже про кількість звільнень із робочих місць для того, щоб працювати неофіційно і не "світитися" у реєстрах. Це деморалізація реального сектору економіки. Вона має негативні наслідки", — наголосив парламентар.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в українському уряді можуть змінити постанову Кабміну щодо бронювання від мобілізації.

Водночас до парламенту внесли законопроєкт №11332, в якому встановили розмір податку для підприємців за бронь працівників від мобілізації, який збігається з мінімальною виплатою бійцю ЗСУ.

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