Мобілізація в Україні — в Міноборони пояснили, що зміниться після 16 липня

Мобілізація військовозобов'язаних українців. Фото: Юрій Гриньків / УНІАН

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, яких змін чекати військовозобов'язаним громадянам після 16 липня. Відомо, що в цей день закінчується термін, протягом якого вони мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.

Про це Дмитро Лазуткін розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу, 6 липня.

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Що зміниться в мобілізації після 16 липня

"Ті, хто не виконали норму закону, можуть отримати відповідний адміністративний штраф. І ми знаємо, що суми стартують від 17 тисяч гривень. Тому закликаємо всіх за той час, який залишився, все-таки оновити свої дані. Найпростіше це зробити наразі в застосунку "Резерв+", — пояснив Лазуткін.

Нагадаємо, що адвокатка Катерина Аніщенко розповіла про зміни в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку військовозобов'язаних можуть примусово доставити до ТЦК.

Натомість у Міноборони назвали кількість військовозобов'язаних, які поновили свої особисті дані через застосунок Резерв+, у ТЦК та ЦНАПАх. У відомстві наголосили, що кількість щодня зростає. Водночас станом на сьогодні майже мільйон чоловіків призовного віку в Україні перебувають поза реєстрами.

Додамо, що порушення правил військового обліку та недотримання загальних правил мобілізації під час дії воєнного стану в Україні карається штрафом від 17 тис. грн. Проте трапляються непоодинокі випадки, коли громадяни навіть не знають, що до них застосували штрафні санкції. Крім того, аналогічне покарання чекає й на чоловіків, які проживають за кордоном.