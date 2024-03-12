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Мобилизация лиц с инвалидностью в ряды ВСУ — адвокат назвал главное условие

12 марта 2024 18:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Когда мужчин с инвалидностью могут мобилизовать в ВСУ — одно условие
Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Верховная Рада Украины готовит ко второму чтению законопроект о мобилизации. В соответствии с ним лица с инвалидностью третьей группы могут быть призваны в ряды ВСУ, но в то же время они будут иметь право на отсрочку от прохождения военной службы.

При каком условии могут быть мобилизованы мужчины с инвалидностью третьей группы, рассказал адвокат Богдан Пересада, ссылаясь на текст проекта закона №10449.

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Так, по его словам, в тексте документа говорится, что граждане Украины, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК), будут иметь отсрочку. То есть не будут подлежать мобилизации.

Но в то же время лица с инвалидностью могут пополнить ряды ВСУ, если подпишут контракт. То есть основное условие мобилизации мужчин с инвалидностью — добровольное согласие на это.

Ранее мы сообщали, кого из лиц с инвалидностью могут привлечь к военной службе и чем они будут заниматься в рядах ВСУ.

Напомним, мы писали, как лицам с инвалидностью предоставить документы в ТЦК и СП, чтобы подтвердить свое право на отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, как украинцам доказать свою непригодность к военной службе.

война
Украина
мобилизация
лицо с инвалидностью

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