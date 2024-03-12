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Мобілізація осіб з інвалідністю до лав ЗСУ — адвокат назвав головну умову

12 березня 2024 18:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Коли чоловіків з інвалідністю можуть мобілізувати до ЗСУ — одна умова
Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Верховна Рада України готує до другого читання законопроєкт про мобілізацію. Відповідно до нього особи з інвалідністю третьої групи можуть бути призвані до лав ЗСУ, але водночас вони матимуть право на відстрочку від проходження військової служби. 

За якої умови можуть бути мобілізовані чоловіки з інвалідністю третьої групи, розповів адвокат Богдан Пересада, посилаючись на текст проєкту закону №10449.

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Так, за його словами, у тексті документа йдеться про те, що громадяни України, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням ВЛК), матимуть відстрочку. Тобто не підлягатимуть мобілізації. 

Але водночас особи з інвалідністю можуть поповнити лави ЗСУ, якщо підпишуть контракт. Тобто основна умова мобілізації чоловіків з інвалідністю — добровільна згода на це

Раніше ми повідомляли, кого з осіб з інвалідністю можуть залучити до військової служби та чим вони займатимуться в лавах ЗСУ.  

Нагадаємо, ми писали, як особам з інвалідністю подати документи до ТЦК та СП, щоб підтвердити своє право на відстрочку від мобілізації. 

Також ми інформували, як українцям довести свою непридатність до військової служби. 

війна
Україна
мобілізація
особа з інвалідністю

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