Мобилизация ограниченно годных — как для этой категории изменится прохождение ВВК

Прохождение ВВК. Фото: АрмияInform

В Украине могут мобилизовать мужчин, которые ограниченно пригодны для службы, однако для этого есть определенные условия. Им придется проходить военно-врачебную комиссию значительно чаще.

Об этом рассказал руководитель Полтавского областного ТЦК полковник Алексей Трофименко в интервью Telegraf.

Читайте также:

Мобилизация ограниченно пригодных

Трофименко отметил, что именно эту категорию украинцев ждут важные изменения. В мирный период ограниченно пригодные должны были проходить ВВК раз в пять лет — это прописано в соответствующем приказе № 402. Однако с началом войны произошли определенные изменения.

Во время военного положения таким военнообязанным нужно проходить ВВК один раз в год.

"То есть военнообязанный, который прошел ВВК год назад, снова обязан ее проходить. По обжалованию решений ВВК — если человек не согласен с ее выводами, то должен обращаться к нам, мы согласовываем с областной ВВК время прибытия, направляем его и там рассматривается его жалоба. И решение районной ВВК или отменяют, или подтверждают", — пояснил Трофименко.

По его словам, сейчас многих волнует вопрос, будут ли мобилизовать ограниченно пригодных. Сейчас это действительно происходит, однако достаточно редко, ведь должностей для таких бойцов не слишком много.

"Чтобы не было путаницы. Такой военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте", — сказал представитель ТЦК.

Он добавил, что обычно таких военных ждет служба в тыловых подразделениях.

Напомним, рассмотрение законопроекта о мобилизации в Верховной Раде может затянуться на недели. Некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 поправок.

Также руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал, что украинцы могут быть возмущены после принятия законопроекта о мобилизации. Однако, вероятнее всего, они не выйдут с массовыми протестами на улицу. Большинство из них выполнит требования закона.