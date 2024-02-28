Мобілізація обмежено придатних — як для цієї категорії зміниться проходження ВЛК

Проходження ВЛК. Фото: АрміяInform

В Україні можуть мобілізувати чоловіків, які є обмежено придатними для служби, однак для цього є певні умови. Їм доведеться проходити військово-лікарську комісію значно частіше.

Про це розповів керівник Полтавського обласного ТЦК полковник Олексій Трофіменко в інтерв'ю для Telegraf.

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Мобілізація обмежено придатних

Трофіменко зауважив, що саме на цю категорію українців чекають важливі зміни. У мирний період обмежено придатні повинні були проходити ВЛК один раз на п'ять років — це прописано у відповідному наказі № 402. Однак з початком війни відбулися певні зміни.

Під час воєнного стану таким військовозобов'язаним потрібно проходити ВЛК один раз на рік.

"Тобто військовозобов'язаний, який пройшов ВЛК рік тому, знову зобов’язаний її проходити. Щодо оскаржень рішень ВЛК — якщо чоловік не згоден з її висновками, то має звертатися до нас, ми погоджуємо з обласною ВЛК час прибуття, направляємо його і там розглядається його скарга. І рішення районної ВЛК або відміняють, або підтверджують", — пояснив Трофіменко.

За його словами, наразі багатьох хвилює питання, чи будуть мобілізувати обмежено придатних. Зараз це справді відбувається, однак досить рідко, адже посад для таких бійців не дуже багато.

"Щоб не було плутанини. Такий військовозобов'язаний може бути мобілізований, якщо в якійсь військовій частині є потреба у такому спеціалісті", - сказав представник ТЦК.

Він додав, що зазвичай на таких військових чекає служба у тилових підрозділах.

Нагадаємо, розгляд законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді може затягнутися на тижні. Деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.

Також керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів, що українці можуть бути обурені після ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Однак, найімовірніше, вони не вийдуть з масовими протестами на вулицю. Більшість з них таки виконає вимоги закону.