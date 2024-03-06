Мобилизация мужчин 18-25 лет — где будут проходить военную подготовку

Украинцы на военной подготовке. Фото: znaj.ua

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что мужчины 18-25 лет должны будут пройти базовую военную подготовку. По его словам, это будет определено в новом законопроекте о мобилизации, поскольку срочная военная служба отменяется.

Об этом Федор Вениславский рассказал в интервью РБК-Украина, опубликованном в пятницу, 1 марта.

Читайте также:

Что известно о базовой военной подготовке

Нардеп отметил, что пока точно неизвестно, сколько будет продолжаться подготовка, вероятно, это 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное. Он настаивает на закреплении законом базовой военной подготовки в течение 150-160 дней.

"Концептуально было принято, что граждане 18-25 лет будут обязаны либо пройти базовую военную службу, либо базовую военную подготовку. Если они не прошли — то по достижении 25 лет они могут быть призваны на учебные военные сборы и получить статус военнообязанного", — объяснил Вениславский.

Где можно пройти базовую военную подготовку

По словам чиновника, те, кто учится в вузах, смогут пройти эту подготовку во время учебы, таким образом, за 4-5 лет образования начислится 5 месяцев военной службы. Если же в вузе есть военная кафедра, подготовка будет проходить на ней.

Кто должен будет пройти подготовку

Представители власти и работники силовых органов, в том числе прокуроры и судьи, будут обязаны пройти такие военные учения.

"Было согласовано, что все государственные служащие, все работники органов полиции, прокуроры, возможно даже судьи, должны пройти базовую военную подготовку. То есть мы идем к тому, что все население при наличии такого соседа, как Россия, должно быть готово к защите Родины", — добавил Вениславский.

Вениславский о болезненных вопросах законопроекта о мобилизации

Напомним, что Вениславский высказался и на тему бронирования от мобилизации. По его словам, бронирование в законопроекте будет предусмотрено не только для госслужащих, правоохранителей и работников оборонно-промышленных комплексов. Речь идет также о других сферах, которые являются критическими для функционирования государства.

Кроме того, Вениславский ответил, предусматривает ли новый законопроект о мобилизации вручение повесток украинцам за границей.