Мобилизация многодетных родителей – при каких условиях возможна

Сотрудники ТЦК и СП. Иллюстративное фото: УНИАН

В версии законопроекта об усилении мобилизации предусматривается военный призыв мужчин, имеющих трех и больше детей. Речь идет о лицах, которые развелись с женой и не выплачивают алименты детям.

Об этом рассказала юрист Кристина Очкур.

Мобилизация многодетных родителей

Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект, предусматривающий призыв также и многодетных мужчин.

В нем говорится, что отец, имеющий трое и более детей, подлежит военному призыву в том случае, если не выплачивает алименты своим детям.

"Мужчины, которые не платят алименты, при этом имеют трое или больше детей, могут попасть под мобилизацию, несмотря на то, что многодетные", — пояснила адвокат.

В случае принятия закона такой мужчина теряет право на отсрочку, а у работников ТЦК и СП будут законные основания забрать его в армию.

Ранее адвокат рассказал, как разведенному отцу ребенка с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации.

Также мы писали, что законом предусмотрено право отказаться от повестки в случае ее вручения. Юрист объяснил, кто может воспользоваться этим.