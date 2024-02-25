Мобилизация многодетных родителей – при каких условиях возможна
В версии законопроекта об усилении мобилизации предусматривается военный призыв мужчин, имеющих трех и больше детей. Речь идет о лицах, которые развелись с женой и не выплачивают алименты детям.
Об этом рассказала юрист Кристина Очкур.
Мобилизация многодетных родителей
Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект, предусматривающий призыв также и многодетных мужчин.
В нем говорится, что отец, имеющий трое и более детей, подлежит военному призыву в том случае, если не выплачивает алименты своим детям.
"Мужчины, которые не платят алименты, при этом имеют трое или больше детей, могут попасть под мобилизацию, несмотря на то, что многодетные", — пояснила адвокат.
В случае принятия закона такой мужчина теряет право на отсрочку, а у работников ТЦК и СП будут законные основания забрать его в армию.
Ранее адвокат рассказал, как разведенному отцу ребенка с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации.
Также мы писали, что законом предусмотрено право отказаться от повестки в случае ее вручения. Юрист объяснил, кто может воспользоваться этим.
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