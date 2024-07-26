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Минюст поддержал МОН в решении об отмене отсрочки для аспирантов-контрактников

26 июля 2024 23:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отмена отсрочки для аспирантов-контрактников - Минюст подтвердил решение
Студенты в университете. Фото: Flickr
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Министерстве юстиции подтвердили правомерность приказов Министерства образования, лишающих аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации. После соответствующей проверки в Минюсте заявили, что основания для отмены решений отсутствуют.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в пятницу, 26 июля.

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В июне 2024 года МОН отменил поступление на аспирантуру на дневную форму обучения по контракту и откорректировал правила по возобновлению обучения в аспирантуре. Это было сделано для того, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации.

Министерство юстиции Украины после проверки подтвердило решение МОН об изменениях в порядке поступления в аспирантуру, отметив, что они законны.

Ранее сообщалось о том, что Государственная регуляторная служба советовала Минюсту отменить государственную регистрацию приказов о лишении аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации.

На основании обращения ГРС Минюст провел соответствующую проверку, по результатам которой определены и подтверждены законность и правомерность вышеуказанных приказов и решений.

"Следовательно, какие-либо обстоятельства и основания для отмены решений МОН — отсутствуют", — говорится в сообщении.

Напомним, по закону о мобилизации в Украине студенты-мужчины имеют право на отсрочку по учебе, однако не все.

Мы сообщали, что в Министерстве обороны назвали условия, благодаря которым студенты могут получить отсрочку от мобилизации. Один из критериев вступление в бюджет на дневную или дуальную форму.

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