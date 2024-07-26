Отмена отсрочки для аспирантов-контрактников - Минюст подтвердил решение

Минюст поддержал МОН в решении об отмене отсрочки для аспирантов-контрактников
В Министерстве юстиции подтвердили правомерность приказов Министерства образования, лишающих аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации. После соответствующей проверки в Минюсте заявили, что основания для отмены решений отсутствуют.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в пятницу, 26 июля.
Минюст подтвердил правомерность приказов МОН по аспирантуре
В июне 2024 года МОН отменил поступление на аспирантуру на дневную форму обучения по контракту и откорректировал правила по возобновлению обучения в аспирантуре. Это было сделано для того, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации.
Министерство юстиции Украины после проверки подтвердило решение МОН об изменениях в порядке поступления в аспирантуру, отметив, что они законны.
Ранее сообщалось о том, что Государственная регуляторная служба советовала Минюсту отменить государственную регистрацию приказов о лишении аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации.
На основании обращения ГРС Минюст провел соответствующую проверку, по результатам которой определены и подтверждены законность и правомерность вышеуказанных приказов и решений.
"Следовательно, какие-либо обстоятельства и основания для отмены решений МОН — отсутствуют", — говорится в сообщении.
Напомним, по закону о мобилизации в Украине студенты-мужчины имеют право на отсрочку по учебе, однако не все.
Мы сообщали, что в Министерстве обороны назвали условия, благодаря которым студенты могут получить отсрочку от мобилизации. Один из критериев — вступление в бюджет на дневную или дуальную форму.
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