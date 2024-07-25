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Держрегулятор визнав недійсним наказ МОН, який позбавив аспірантів-контрактників права на відстрочку

25 липня 2024 20:06
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — наказ Міносвіти щодо аспірантів-контрактників визнали недійсним
Студенти. Ілюстративне фото: Radio UA Chicago
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Спеціальний наказ міністра освіти Оксена Лісового, яким аспірантів очної форми позбавив права навчатися на контракті, визнали недійсним. Міністерство юстиції найближчим часом має скасувати наказ.

Про це повідомляє Комерсант український.

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За інформацією ЗМІ, звернення від ГО "Молодіжна правозахисна агенція" до голови уряду Дениса Шмигаля стало поштовхом для Державної регуляторної служби (ДРС) розглянути питання щодо наказу Лісового. Також до Держрегулятора звернулися "Об’єднання студентських самоврядувань" та "Спілка ректорів закладів вищої освіти".

Заявники стверджували, що дії посадовців Міносвіти порушують Конституцію та закони України, що може призвести до відтоку науковців і звільнення працівників навчальних закладів.

Вони також попереджали, що рішення МОН спричинить відтік молодих науковців за кордон, буде втрачено позабюджетне фінансування.

"ДРС зазначила, що накази МОН не узгоджуються з міжнародними договорами та угодами, ратифікованими Україною. Основні порушення стосуються права на освіту, недискримінації та пропорційності обмежень в умовах надзвичайного стану", — йдеться у повідомленні.

Скандальний наказ Лісового щодо відстрочки аспірантам є недійсним
Лист Державної регуляторної служби. Фото: Комерсант український

Раніше Лісовий заявляв, що у 2024 році денна форма навчання на аспірантурі буде лише бюджетна, а кількість місць приблизно 7 000. Однак контракт буде доступний на заочній та вечірній формах. Міністр освіти наголошував, що призов аспірантів денної форми цього року неможливий. 

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно з новим законом, який набрав чинності 18 травня, деякі студенти не мають права на відстрочку від призову.

Також нещодавно Волинська обласна військова адміністрація повідомила, що місцеві університети будуть передавати інформацію про відрахування студентів до територіальних центрів комплектування. Основна мета цього заходу полягає в уникненні використання вищої освіти як способу ухилення від мобілізації.

освіта вузи студенти Регуляторна служба мобілізація Університет Аспірант контракт Оксен Лісовий

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