Скасування відстрочки для аспірантів-контрактників — Мін'юст підтвердив рішення

Студенти в університеті. Фото: Flickr

У Міністерстві юстиції підтвердили правомірність наказів Міністерства освіти, що позбавляють аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізації. Після відповідної перевірки у Мін'юсті заявили, що підстави для скасування рішень — відсутні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України у п'ятницю, 26 липня.

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Мін'юст підтвердив правомірність наказів МОН щодо аспірантури

У червні 2024 року МОН скасувало вступ на аспірантуру на денну форму навчання за контрактом та відкоригувало правила щодо поновлення навчання в аспірантурі. Це було здійснено для того, аби навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації.

Міністерство юстиції України після перевірки підтвердило рішення МОН щодо змін до порядку вступу в аспірантуру, зазначивши, що вони є законними.

Раніше повідомлялося про те, що Державна регуляторна служба радила Мін'юсту скасувати державну реєстрацію наказів щодо позбавлення аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізації.

На підставі звернення ДРС Мінʼюст здійснив відповідну перевірку, за результатами якої, визначено та підтверджено законність і правомірність вищезазначених наказів і рішень.

"Отже, будь-які обставини та підстави для скасування рішень МОН — відсутні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за законом про мобілізацію в Україні студенти-чоловіки мають право на відстрочку у зв'язку з навчанням, однак не всі.

Ми повідомляли, що в Міністерстві оборони назвали умови, завдяки яким студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації. Один із критеріїв — вступ на бюджет на денну або дуальну форму.