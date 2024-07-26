Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Мін'юст підтримав МОН у рішенні про скасування відстрочки для аспірантів-контрактників arrow

Мін'юст підтримав МОН у рішенні про скасування відстрочки для аспірантів-контрактників

26 липня 2024 23:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Скасування відстрочки для аспірантів-контрактників — Мін'юст підтвердив рішення
Студенти в університеті. Фото: Flickr
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У Міністерстві юстиції підтвердили правомірність наказів Міністерства освіти, що позбавляють аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізації. Після відповідної перевірки у Мін'юсті заявили, що підстави для скасування рішень — відсутні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України у п'ятницю, 26 липня. 

Читайте також:

Мін'юст підтвердив правомірність наказів МОН щодо аспірантури

У червні 2024 року МОН скасувало вступ на аспірантуру на денну форму навчання за контрактом та відкоригувало правила щодо поновлення навчання в аспірантурі. Це було здійснено для того, аби навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації.

Міністерство юстиції України після перевірки підтвердило рішення МОН щодо змін до порядку вступу в аспірантуру, зазначивши, що вони є законними.

Раніше повідомлялося про те, що Державна регуляторна служба радила Мін'юсту скасувати державну реєстрацію наказів щодо позбавлення аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізації. 

На підставі звернення ДРС Мінʼюст здійснив відповідну перевірку, за результатами якої, визначено та підтверджено законність і правомірність вищезазначених наказів і рішень.

"Отже, будь-які обставини та підстави для скасування рішень МОН — відсутні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за законом про мобілізацію в Україні студенти-чоловіки мають право на відстрочку у зв'язку з навчанням, однак не всі.

Ми повідомляли, що в Міністерстві оборони назвали умови, завдяки яким студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації. Один із критеріїв — вступ на бюджет на денну або дуальну форму.

студенти навчання війна в Україні відстрочка Аспірант

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом