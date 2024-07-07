Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Які студенти підлягають мобілізації з липня — повний перелік arrow

Які студенти підлягають мобілізації з липня — повний перелік

7 липня 2024 08:46
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація студентів з 1 липня — три категорії заберуть в армію
Студенти навчаються на заняттях. Фото: росЗМІ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

За законом про мобілізацію в Україні студенти-чоловіки мають право на відстрочку у зв'язку з навчанням, однак не всі. Так, є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 18 травня 2024 року, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Читайте також:

Кого зі студентів можуть мобілізувати

Відповідно до закону, мобілізації підлягають три категорії студентів:

  • Студенти, які навчаються заочно.
  • Ті, хто здобуває другу або третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура).
  • Ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Водночас не підлягають призову студенти-чоловіки, які навчаються очно у вишах та закладах профтехосвіти.

Мобілізація студентів

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони назвали умови, завдяки яким студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації. Один із критеріїв — вступ на бюджет на денну або дуальну форму.

Натомість низка університетів вигадали схему як запобігти використанню вищої освіти студентами, як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.

Водночас оригінальним чином "відсіяти" ухилянтів хочуть і в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Там просто підвищили вартість навчання.

освіта закон студенти навчання мобілізація війна в Україні війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо