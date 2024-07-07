Мобілізація студентів з 1 липня — три категорії заберуть в армію

Студенти навчаються на заняттях. Фото: росЗМІ

За законом про мобілізацію в Україні студенти-чоловіки мають право на відстрочку у зв'язку з навчанням, однак не всі. Так, є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 18 травня 2024 року, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

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Кого зі студентів можуть мобілізувати

Відповідно до закону, мобілізації підлягають три категорії студентів:

Студенти, які навчаються заочно.

Ті, хто здобуває другу або третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура).

Ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Водночас не підлягають призову студенти-чоловіки, які навчаються очно у вишах та закладах профтехосвіти.

Мобілізація студентів

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони назвали умови, завдяки яким студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації. Один із критеріїв — вступ на бюджет на денну або дуальну форму.

Натомість низка університетів вигадали схему як запобігти використанню вищої освіти студентами, як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.

Водночас оригінальним чином "відсіяти" ухилянтів хочуть і в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Там просто підвищили вартість навчання.