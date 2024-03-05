Майор Нацгвардии объяснил, почему коррупционеров нельзя отправлять на фронт

Майор Нацгвардии Петр Кузик. Фото: скриншот с видео

В Украине ходят слухи о мобилизации осужденных коррупционеров. Майор Нацгвардии Петр Кузык заявил, что это плохая идея, ведь человека, который обворовывал армию, на фронте просто застрелят.

Об этом он сказал в эфире канала "Киев24".

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Кузык резко отреагировал на предложение мобилизовать коррупционеров. По его словам, такого человека на фронте просто застрелят, ведь на войне жизнь воинов зависит от обеспечения.

"Если есть недостача в вооружении, в системах защиты, нуждающегося в боях, если кто-то его украл, это он (коррупционер. — Ред.), не больше, не менее — с десяток, сотню, в зависимости от масштабов коррупции, обрек на смерть", — сказал майор.

Напомним, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский заявил, что в настоящее время депутаты рассматривают возможность мобилизации части заключенных и людей с судимостью.

В то же время, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, что уйти на фронт получат возможность осужденные украинцы, которые не находятся в местах лишения свободы.

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