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Конфликт с ТЦК во Львове — мужчина отказался предоставлять документы, за него вступились женщины

17 июня 2024 14:29
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Скандал с ТЦК во Львове — мужчина не предоставил документы военным
Конфликт с ТЦК в Львове. Фото: скриншот с видео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Во Львове возник конфликт между работниками Территориального центра комплектования и прохожим из-за отказа показать документы. Прохожие женщины пытались воспрепятствовать задержанию мужчины.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET в понедельник, 17 июня.

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Подробности конфликта с ТЦК во Львове 

Как прокомментировали во Львовском областном ТЦК и СП, в районе Левандовки работала группа оповещения полицейские и военнослужащие ТЦК. Конфликт с прохожим мобилизационного возраста возник из-за того, что мужчина отказывался предоставить документы. Наблюдавшие ситуацию женщины пытались помешать задержанию и снимали все на видео.

"Один из граждан по просьбе полицейского предъявить военно-учетные документы отказался это делать и вел себя вызывающе, тем самым спровоцировав конфликт. Гражданин мотивировал отказ тем, что при себе не имеет никаких документов. Однако в процессе проверки показал паспорт гражданина Украины. Также мужчина утверждал, что является отцом-одиночкой, однако документально подтвердить этого не смог", — говорится в сообщении.

Отмечено, что военнообязанного все же не доставляли в ТЦК, а лишь проинформировали о необходимости обновить свои военно-учетные данные.

Напомним, в Одессе местные жители сняли на видео, как работники ТЦК и полиции проводят рейды в городских маршрутках.

Между тем, в ТЦК возмущены недисциплинированностью граждан и говорят, что после вступления в силу нового закона о мобилизации работают с перегрузкой.

Ранее мы сообщали, что принудительно доставлять в ТЦК могут военнообязанных, находящихся в розыске. Однако этим не могут заниматься сотрудники ТЦК без полиции.

ТЦК и СП
военнообязанные
военный призыв
мобилизация
конфликт
Львов
военное положение

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