Хто може примусово доставляти чоловіків до ТЦК — Федір Веніславський пояснив

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК. Фото: ЖОТЦК і СП

Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив, що примусово доправляти до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку. Однак цим не можуть займатися працівники ТЦК без поліції.

Про це Федір Веніславський розповів в інтерв'ю РБК-Україна у понеділок, 10 червня.

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"Доставляти примусово до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають в розшуку. В розшук їх оголошує Національна поліція на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись. І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції", — пояснив Веніславський.

Він наголосив, що представники ТЦК не можуть діяти примусово, без правоохоронців.

"Якщо вони (працівники ТЦК. — Ред.) діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону", — додав нардеп.

Нагадаємо, що речник Полтавського ОТЦК СП Роман Істомін відповів, чому ТЦК продовжують вручати повістки на вулицях міст, не чекаючи 16 липня, коли завершиться дата оновлення даних. Він звинуватив у цьому самих українців.

Також ми повідомляли, що після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися у зазначений час до ТЦК. Є декілька причин, які можуть виправдати неявку, зокрема стихійні лиха, стан здоров'я, військові дії та смерть близького родича.

Додамо, що на тлі частих конфліктів між військовозобов'язаними та представниками ТЦК юристи вирішили пояснити, які права мають громадяни та військові і яка відповідальність на них чекатиме внаслідок порушень.