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Робота з перевантаженням — у ТЦК обурені недисциплінованістю громадян

14 червня 2024 19:13
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Праціники ТЦК не справляються з роботою
Брифінг працівників ТЦК. Фото: Суспільне Суми
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки після набуття чинності нового закону про мобілізацію працюють із перевантаженням. Це пов'язано із недисциплінованістю українських громадян.

Таку думку висловив начальник відділу військового обліку Сумського обласного ТЦК Віктор Самонов на брифінгу у п'ятницю, 14 червня.

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Працівникам ТЦК важко працювати з громадянами

"Питання щодо невдоволення масовості вручення повісток — частково спровоковане, м’яко кажучи, недисциплінованістю самих громадян", — зазначив Віктор Самонов.

Він додав, що за статистикою, приблизно до 30% громадян, які викликаються до ТЦК, мають законне право на відстрочку, але вони його жодним чином не заявили й не підтвердили.

"Ми цього автоматично не знаємо. Система обліку і система обміну персональними даними у нас не така, як в деяких дуже розвинутих країнах Європи", — пояснив військовий.

перевантаженість працівників ТЦК
Працівники ТЦК. Фото: Суспільне Суми

Він додав, що працівники ТЦК можуть просто не знати, що у людини, наприклад, дружина з інвалідністю, батьки, за якими потрібен догляд, або інші випадки, які розписані у законодавстві.

"У нас є перенавантаження по призову. Своєчасно люди не подали дані, і ми не знаємо, що вони не підлягають призову", — додав Самонов.

Працівники ТЦК нагадали, що військомати працюють цілодобово і прийти можна у будь-який час.

Раніше ми писали, чи дають українцям повістки в рекрутингових центрах

Нагадаємо, ми повідомляли, коли військовозобов'язаний чоловік може проігнорувати повістку, видану ТЦК.

 

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мобілізація
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