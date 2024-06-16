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Причини, через які можна не йти до ТЦК після отримання повістки

16 червня 2024 15:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Чотири причини, аби не йти в ТЦК після отримання повістки
Військовозобов'язаний чоловік спілкується з представником ТЦК. Фото: МОТЦК та СП
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися у зазначений час до ТЦК та СП. Існує декілька причин, які можуть виправдати неявку. Сюди відносяться стихійні лиха, стан здоров'я, військові дії та смерть близького родича.

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП у Facebook.

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Причини для неявки до ТЦК та СП після отримання повістки

Під час мобілізації військовозобов'язані повинні з’явитися до ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках. Проте існує декілька поважних причин, з яких можна не прийти у ТЦК. До них належать:

  • перешкода стихійного характеру;
  •  хвороба громадянина;
  • воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
  • смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Важливо, якщо громадянин не може з'явитися, він зобов'язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший термін, але не пізніше трьох діб. Після цього потрібно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів. Причини неявки повинні бути підтверджені документами відповідних державних органів, установ та організацій.

Яка відповідальність, якщо немає причини

За ігнорування виклику до ТЦК та СП після отримання повістки передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

"Якщо чоловік не з'явився на виклик, керівник ТЦК або просить поліцію доставити порушника до ТЦК, або надсилає йому рекомендованого листа поштою з вимогою прибути до ТЦК", — йдеться в повідомленні.

Також у такому разі передбачено штраф: у мирний час від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та від 17 000 до 34 000 гривень для посадових осіб. У воєнний час штрафи становлять від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових осіб.

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Допис Волинського ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабмін перерахував певні посади, для яких комісія ТЦК не розглядає питання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Відповідно, такі особи також не будуть проходити ВЛК.

Також ми писали, що фахівці Безоплатної правничої допомоги розповіли, які права мають громадяни та військові і яка відповідальність на них чекатиме у зв'язку із порушеннями.

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