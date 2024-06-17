Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Конфлікт із ТЦК у Львові — чоловік відмовився надавати документи, за нього заступилися жінки arrow

Конфлікт із ТЦК у Львові — чоловік відмовився надавати документи, за нього заступилися жінки

17 червня 2024 14:29
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Скандал з ТЦК у Львові — чоловік не надав документи військкомам
Конфлікт із ТЦК у Львові. Фото: скриншот із відео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Львові виник конфлікт між працівниками Територіального центру комплектування та перехожим через відмову показати документи. Перехожі жінки намагалися перешкодити затриманню чоловіка. 

Про це повідомило видання ZAXID.NET у понеділок, 17 червня.

Читайте також:

Подробиці конфлікту із ТЦК у Львові

Як прокоментували у Львівському обласному ТЦК та СП, у районі Левандівки працювала група оповіщення — поліцейські та військовослужбовці ТЦК. Конфлікт із перехожим мобілізаційного віку виник через те, що чоловік відмовлявся надати документи. Жінки, які спостерігали ситуацію, намагалися перешкодити затриманню та знімали все на відео.

"Один з громадян на прохання поліцейського пред’явити військово-облікові документи відмовився це робити і поводився виклично, цим самим спровокувавши конфлікт. Громадянин мотивував відмову тим, що при собі не має жодних документів. Однак у процесі перевірки таки показав паспорт громадянина України. Також чоловік стверджував, що є батьком-одинаком, однак документально підтвердити цього не зміг", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовозобов’язаного все ж таки не доправляли до ТЦК, а лише поінформували про необхідність оновити свої військово-облікові дані.

Нагадаємо, в Одесі місцеві мешканці зняли на відео, як працівники ТЦК та поліції проводять рейди у міських маршрутках

Тим часом у ТЦК обурені недисциплінованістю громадян та кажуть, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію працюють із перевантаженням.

Раніше ми повідомляли, що примусово доправляти до ТЦК можуть військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку. Однак цим не можуть займатися працівники ТЦК без поліції.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовий призов
мобілізація
конфлікт
Львів
воєнний стан

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування