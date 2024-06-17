Скандал з ТЦК у Львові — чоловік не надав документи військкомам

Конфлікт із ТЦК у Львові. Фото: скриншот із відео

У Львові виник конфлікт між працівниками Територіального центру комплектування та перехожим через відмову показати документи. Перехожі жінки намагалися перешкодити затриманню чоловіка.

Про це повідомило видання ZAXID.NET у понеділок, 17 червня.

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Подробиці конфлікту із ТЦК у Львові

Як прокоментували у Львівському обласному ТЦК та СП, у районі Левандівки працювала група оповіщення — поліцейські та військовослужбовці ТЦК. Конфлікт із перехожим мобілізаційного віку виник через те, що чоловік відмовлявся надати документи. Жінки, які спостерігали ситуацію, намагалися перешкодити затриманню та знімали все на відео.

"Один з громадян на прохання поліцейського пред’явити військово-облікові документи відмовився це робити і поводився виклично, цим самим спровокувавши конфлікт. Громадянин мотивував відмову тим, що при собі не має жодних документів. Однак у процесі перевірки таки показав паспорт громадянина України. Також чоловік стверджував, що є батьком-одинаком, однак документально підтвердити цього не зміг", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовозобов’язаного все ж таки не доправляли до ТЦК, а лише поінформували про необхідність оновити свої військово-облікові дані.

Нагадаємо, в Одесі місцеві мешканці зняли на відео, як працівники ТЦК та поліції проводять рейди у міських маршрутках.

Тим часом у ТЦК обурені недисциплінованістю громадян та кажуть, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію працюють із перевантаженням.

Раніше ми повідомляли, що примусово доправляти до ТЦК можуть військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку. Однак цим не можуть займатися працівники ТЦК без поліції.