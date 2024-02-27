Мобилизация в Украине — кто может не идти в ТЦК даже за повесткой

Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и должны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. Кроме того, они обязаны пройти военно-врачебную комиссию, которая установит их пригодность к службе.

В то же время, украинским законодательством предусмотрено, что при определенных обстоятельствах военнообязанные лица имеют право не явиться в ТЦК и СП. Кого это касается, рассказываем далее в материале.

Когда можно не идти в ТЦК

Список случаев, когда за неявку в ТЦК и СП не предусмотрена ответственность, содержится в постановлении Кабмина № 673 от 28 июля 2010 г. Как известно, в 2022 году в закон внесли изменения, теперь правила распространяются и на военнообязанных, и на резервистов.

Итак, не идти в ТЦК и СП имеют право военнообязанные или резервисты:

У которых умер близкий родственник (родитель, жена, ребенок, родной брат, сестра, дед, баба) или близкий родственник жены/супруга, что произошло не позднее чем за семь суток до даты начала собрания. Имеющие болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником. В отношении которых совершено уголовное производство, а также применено административное взыскание или уголовное наказание, что делает невозможным прибытие. Которые попали под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и помешавшей своевременному прибытию. Которые сдают государственные экзамены в высших учебных заведениях.

Важно понимать, что ситуация, которую военнообязанный или резервист называет причиной для неявки в ТЦК, должна быть подтверждена документально. В противном случае к такому лицу будут применены санкции.

Кто может не идти в ТЦК за повесткой по новому законопроекту

В настоящее время народные депутаты работают над законопроектом №10449, который вносит изменения в законодательство по процессу мобилизации.

Если его примут, то уважительные причины для неявки в ТЦК будут изменены. Список будет следующим:

Препятствие стихийного характера. Болезнь военнообязанного. Действия страны-агрессора, ставшие препятствием. Смерть близкого родственника или близкого родственника супруги/супруга. Иные обстоятельства, лишившие возможности лично прибыть в указанный пункт и срок.

В случае одной из вышеприведенных причин обязательная мобилизация будет отложена для военнообязанного или резервиста, но он должен известить ТЦК и СП о причинах своего отсутствия не позднее чем через 3 суток после вручения ему повестки.

Если мужчина не приходит в ТЦК без уважительной причины, его могут подать в розыск и даже привлечь к уголовной ответственности.

Раньше мы писали, как будут отвечать украинцы за неявку за повесткой, которую положили под дверь.

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Также мы информировали, где работники ТЦК и СП имеют право вручать повестки военнообязанным украинцам.