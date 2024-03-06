Комитет ВРУ допускает только одно ограничение прав военнообязанных — о чем идет речь

Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Фото: Верховна Рада

Члены комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады рассматривают введение только одного ограничения для военнообязанных в рамках законопроекта о мобилизации. Речь идет о запрете на управление транспортными средствами.

Об этом сообщил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в среду 6 марта.

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Вениславский затронул вопросы, связанные с возможностью ограничения прав граждан через суд по инициативе территориального центра комплектования и социальной поддержки, отметив, что не все предложения, проголосованные в первом чтении, нашли поддержку среди депутатов.

"Право на распоряжение находящимися на счете денежными средствами, право выезда за границу и право управления транспортного средства. Депутаты пришли к консенсусу на данный момент, и мы допускаем только одно ограничение — право управления транспортными средствами, которое не выполнило требование ТЦК и не явилось для оформления документов для уточнения данных и не явилось за полученной повесткой", — сообщил Вениславский.

Напомним, Вениславский ранее заявил, что Верховная Рада может проголосовать за законопроект о мобилизации в конце марта.

Добавим, что нардеп Роман Грищук заявил, что в сейчас парламент работает над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации.