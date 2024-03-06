Комітет ВРУ допускає лише одне обмеження прав військовозобов'язаних — про що йдеться

Народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: Верховна Рада

Члени Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглядають запровадження лише одного обмеження для військовозобов'язаних у рамках законопроєкту про мобілізацію. Йдеться про заборону на керування транспортними засобами.

Про це повідомив народний депутат та член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський у середу, 6 березня.

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Заборона на керування транспортом

Веніславський торкнувся питань, пов'язаних із можливістю обмеження прав громадян через суд з ініціативи територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зазначивши, що не всі пропозиції, проголосовані в першому читанні, знайшли підтримку серед депутатів.

"Право на розпорядження грошовими коштами, що перебувають на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортним засобом. Депутати дійшли консенсусу на цей час, і ми допускаємо тільки одне обмеження — право керування транспортними засобами, яке не виконало вимогу ТЦК і не з'явилося для оформлення документів для уточнення даних і не з'явилося за отриманим порядком денним", — повідомив Веніславський.

Нагадаємо, Веніславський раніше заявив, що Верховна Рада може проголосувати за законопроєкт про мобілізацію наприкінці березня.

Додамо, що нардеп Роман Грищук заявив, що зараз парламент працює над розв'язання питань щодо багатьох положень законопроєкту про мобілізацію.