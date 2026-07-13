Командир призвал усилить контроль за иностранцами, которые едут служить в ВСУ

Командир воинской части А4024 Назарий Кишак. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

Командир воинской части А4024 Назарий Кишак заявил, что система привлечения иностранных добровольцев в Силы обороны Украины требует существенного совершенствования. По его словам, значительная часть кандидатов не доходит до подписания контракта, а отсутствие действенного механизма контроля может создать серьезные риски для безопасности. Он также не исключил, что в этой сфере могут существовать коррупционные схемы.

Об этом Кишак заявил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

Кишак: иностранцы, не подписавшие контракт, должны выезжать из Украины

По словам Кишака, из 100 колумбийцев, которых привозят в Украину для прохождения отбора, значительная часть исчезла еще на этапах подготовки. В воинскую часть дошли лишь около 30–50 кандидатов, а после адаптации контракт заключили примерно 20–25 человек.

"Привезли 100 колумбийцев. Из 100 колумбийцев 50 на этапе подготовки отсеялись, затем 30–50 человек приехали в бригаду, прошли адаптацию и остались 20 или 25 человек", — рассказал командир.

Он подчеркнул, что государство тратит ресурсы на организацию приезда иностранных добровольцев, однако часть из них так и не приступает к службе. По мнению Кишака, это требует создания четкого алгоритма контроля за иностранцами, прибывающими в Украину для подписания контракта.

"Возможно, мы сейчас сталкиваемся с одной из коррупционных схем или какими-то криминальными каналами, потому что мы привлекаем сюда людей, готовых за деньги идти и защищать наше государство", — сказал он.

Командир убежден, что государство должно ввести четкий алгоритм контроля за иностранцами, прибывающими в Украину для подписания контракта.

По его мнению, если кандидат отказался от службы или не прошел отбор, об этом необходимо сообщать в Министерство иностранных дел, а сам иностранец должен покинуть территорию Украины в течение пяти суток.

"Если человек не подошел, мы тогда сообщаем в МИД и даем пять суток на выезд из Украины. И этот алгоритм должен работать как часы", — подчеркнул командир.

Кишак предупредил, что без такого механизма страна может столкнуться с проблемой неконтролируемого пребывания иностранцев.

"Если мы не будем работать в соответствии с этим алгоритмом, которого, к сожалению, пока нет, то через год у нас в стране будет настоящий улей — разные иностранцы, которые будут просто разгуливать по улицам и творить непонятные вещи", — подытожил он.

Как писали Новин.LIVE, во время заседания ВСК Кишак рассказал, что в Украине воюют иностранцы с российскими паспортами. Среди них чеченцы и китайцы. По его словам, они демонстрируют даже большую мотивацию, чем некоторые украинские военные.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июле отдельные категории военнослужащих ВСУ получат дополнительную выплату в размере 10 тысяч гривен. Речь идет о защитниках, выполняющих служебные задачи за пределами районов ведения боевых действий.