Отсрочка онлайн — когда заработает функция в приложении Резерв+

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" уже скоро появится возможность оформить отсрочку от мобилизации. Однако функция будет доступна отдельным категориям граждан.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 31 октября.

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По словам Черногоренко, электронные отсрочки от мобилизации для студентов, аспирантов и людей с инвалидностью появятся в "Резерв+" уже в ноябре.

Замминистра отметила, что впоследствии сервис станет доступным и для многодетных отцов.

"Это фактически приведет к тому, что граждане больше не будут нуждаться в оффлайн визите, стоянии в очередях и трате времени, поскольку люди смогут получать отсрочку в приложении за несколько минут", — сказала Черногоренко.

Напомним, в Украине запустили онлайн-сервис рекрутинга в ряды армии. Он доступен в приложении "Резерв+" и позволяет украинцам найти оптимальную для себя вакансию.

А в Минобороны анонсировали подписание контракта между гражданином и Силами обороны в приложении "Резерв+".